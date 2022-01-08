Omicron來勢洶洶，不少公司因此決定取消尾牙活動，一名員工表示，公司今（8日）宣佈，因應疫情決定取消尾牙，改發5000元當做補償，但他相當不滿公司做法，「才給5000元，也太爛了吧」，氣憤直呼要申訴。貼文曝光後羨煞不少網友，留言直呼超佛心。

原PO在PTT八卦板發文表示，公司今（8日）傳訊息宣佈，今年因為疫情關係決定取消尾牙活動，會比照往年改發5000元給每位員工當做補償，並於本月匯入戶頭。

對此，原PO氣憤直呼，「才給5000元，也太爛了吧」，不滿公司每年都取消尾牙，卻只願意給5000元當做補償，直呼要向上申訴，但尾牙取消還可領5000元，仍讓不少網友相當羨慕。

許多網友一致認為發5000元超佛心，「我們尾牙取消一毛都沒有」、「好爽，我們只有3000元」、「超羨慕，我們取消只有1000元，還是禮券」、「有發錢就不錯了，很多人連獎金都沒有」、「發錢比較好吧，超討厭吃尾牙」、「拿5000元去餐廳吃不是更好嗎，尾牙取消有什麼好可惜的」。

也有網友無奈表示，有些公司尾牙照辦，員工不只被迫上台表演，也不一定能抽到大獎，還不如拿5000元好，「反正抽獎也抽不到5000元，不錯了」、「比辦一堆無聊活動，然後要員工當小丑還好吧」、「至少不用表演」、「寧願拿5000元還可以不用加班陪笑」。