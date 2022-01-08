台中太陽SUNNY GIRS啦啦隊越來越國際化。(T1聯盟提供)

先前已經找過海地與俄羅斯籍辣妹擔任啦啦隊的台中葳格太陽，8日又增添兩名新成員，分別是來自亞美利亞的愛倫，以及俄羅斯籍的娜娜，兩人都來台灣5年多的時間，卻都是第一次來籃球場擔任啦啦隊，不過兩人外型都很亮麗，身材也保持得很棒。

「我之前剛來台灣，就在麗寶樂園擔任外國人表演團的一份子，今天是我第一次走進台灣籃球場，上場跳舞對我來說，早就很習慣了，所以也不緊張，」全程用流利中文回答的愛倫表示，「我知道台灣很多人愛籃球，因為很多男生喜歡打籃球。」

同樣可用中文溝通的娜娜表示，當初剛來台灣的目的是學中文，後來也當過模特兒與表演者，「能夠來擔任台中太陽的啦啦隊，感覺很新鮮，我也很習慣在眾人面前表演，我跟愛倫不同的是，在俄羅斯打籃球也很盛行，所以我也會看籃球賽。」

目前台中太陽打算接下來的賽季，都會請來這4名外籍啦啦隊輪流到場表演，看來相當關心啦啦隊情況的太陽中鋒孫思堯表示，「我知道她們上周都沒人來，這周又換兩個新的嗎？我感覺還好，因為比起看外國人表演，我想真正會跳舞比較重要吧。」