台灣時間1月7日《FIFA》公佈2021世界足球先生候選最終3人，由拜仁萊萬多夫斯基(Robert Lewandowski)、巴黎聖日耳曼梅西(Lionel Messi)、利物浦薩拉(Mohamed Salah)拿下，他們將角逐最後的王者席位，而此前進入11人名單的C.羅納多(Cristiano Ronaldo)則無緣入選。

🥇 The Best FIFA Men's Player 2021 nominees. Who gets your vote?



🇦🇷 Lionel Messi

🇪🇬 Mohamed Salah

🇵🇱 Robert Lewandowski#UCL pic.twitter.com/u4Y33dVOn7 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 7, 2022

去年11月底《FIFA》官方就已先宣佈2021年各項大獎候選名單，包含世界足球先生、世界最佳教練、世界最佳門將等獎項，世界足球先生共有11位球星入圍，而在最終3人名單出爐後，等到1月17日就會宣佈最終得獎人，因新冠肺炎疫情關係，頒獎典禮將會在FIFA總部以線上方式舉行。

此前的11位球員中不乏各國巨星，梅西、萊萬多斯基、薩拉擊退的對手有C.羅納多、德布勞內(Kevin De Bruyne)、喬吉紐(Jorginho)、姆巴佩(Kylian Mbappe)、哈蘭德(​Erling Haaland)、本澤馬(Karim Benzema)、內馬(Neymar)、坎特(N`Golo Kante)等人，可說是在列強中脫穎而出。

2021年拜仁巨星萊萬多夫斯基表現完美，上季德甲聯賽打破傳奇球星穆勒(Gerd Muller)保持的單季最多進球紀錄，拿下德甲聯賽、德國超級盃、世俱盃冠軍，並獲拜仁年度最佳球員、德國足球先生、波蘭年度體育人物等大獎。

去年加入巴黎聖日耳曼的梅西率阿根廷拿下美洲盃冠軍，拿下賽事最佳球員與金靴獎，另外還率老東家巴塞隆納拿下國王盃冠軍，並斬獲西甲聯賽金靴，更在年底拿下足壇大獎金球獎，這是他生涯第7座，繼續堆高自己保持的歷史紀錄。

外號「埃及梅西」的薩拉2021在英超踢進聯賽最多的24球，另外還有11次助攻，他過去曾拿過非洲足球先生、英超聯賽賽季最佳球員、英超金靴獎，從2017年開始效力英超利物浦的他可說是隊內最有名氣的國際球星，也是利物浦隊史上第一位埃及籍球員。