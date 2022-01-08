中二立委補選在即，國民黨候選人顏寬恒父親、大甲鎮瀾宮董事長顏清標，因被爆出母親墓地疑涉違建，氣到血壓飆高掛急診，國民黨副主席連勝文下午出席「三十高校街舞祭」受訪時痛批，民進黨一到選舉，就慣性攻擊對手家人，把對手祖宗挖出來鞭屍批判，這很缺德，如此不擇手段、卑劣的作法，比黑道還恐怖，民進黨才是台灣最大的流氓組織。

至於基隆市長林右昌酸顏家，每到選舉就住院，連勝文砲轟，這暴露民進黨的尖酸刻薄、無所不用其極的心態，什麼樣難聽話都講得出來，反正只要對他有利，不管任何尖酸刻薄、凶狠手段都使得出來，導致台灣社會變質、道德淪喪。

媒體詢問，民進黨認為顏清標母親墓地一事，是媒體詢問台中市民政局，而非民進黨出手攻擊顏寬恒，連勝文指出，包含民進黨側翼、媒體、網軍、名嘴等不都隸屬於塔綠班，自甘成為民進黨的打手，蔡英文總統不好意思跳出來做這些壞事，但唆使鼓勵這些側翼做，不也是一樣的道理嗎？

外界關注藍營大咖是否參加顏寬恒今晚在沙鹿三角公園舉辦的「人民之夜」活動，被問到是否到場輔選，連勝文說，他沒有，今天在台北市有很多行程，有很多關心台中選情的人在電話催票，也有人到場，大家盡力，畢竟是由中二選區的選民決定，我們只能在旁邊做啦啦隊，用我們的方法告訴大家正確的選擇。

媒體追問，顏寬恒是否和黨中央保持距離，連勝文不這麼認為，他覺得每個人選舉都有其方法與步調，黨中央配合候選人的想法，尤其這是地方型選舉，地方選民比較重要，若從黨中央派一堆人去台中，顏家光是接待大家就筋疲力盡，根本沒時間跟選民多接觸，所以配合地方需求反而是比較好的做法。

至於民進黨選前舉辦大型造勢，連勝文批評，疫情嚴峻下，蔡英文總統還要帶頭群聚，舉辦大型造勢晚會，這麼多人擠在一起真的有點危險，我要是這些民眾，就不會參加。