芳苑鄉草湖國中8日舉辦校慶典禮，重新鋪設的跑道及籃球場正式剪綵啟用， 一改往常的紅棕和草地色，呈現了一片蔚藍。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

芳苑鄉草湖國中8日舉辦校慶典禮，重新鋪設的跑道及籃球場正式剪綵啟用。（吳敏菁攝）

芳苑鄉草湖國中8日舉辦校慶典禮，重新鋪設的跑道及籃球場正式剪綵啟用。（吳敏菁攝）

芳苑鄉草湖國中8日舉辦校慶典禮，重新鋪設的跑道及籃球場正式剪綵啟用，一改往常的紅棕和草地色，呈現了一片蔚藍，讓師生和家長都相當驚艷，好像一片蔚藍大海，學校也以發展海洋教育為特色，

草湖國中原跑道使用已逾10年，被烈陽經年累月日曬及海風侵襲，場地龜裂破損，200公尺跑道就有三、四處大面積破損，縣府挹注385萬元整修跑道與運動場，接下來校內的電力改善工程即將完工，還有100萬元的廚房改造計畫等，一步一步為孩子們建置更舒適、更健康的校園。

縣長王惠美特別親臨致詞、剪綵，與全校師生、校友、家長與來賓共同見證草湖國中一甲子的光輝歲月。王惠美也很驚豔，跑道換新，整個學校的氣氛完全不一樣了，希望同學們及社區民眾都能善用。

草湖國中校長林欣溦表示，芳苑本身是一個靠海的地方，「我們都是大海的孩子」，要讓海洋教育能夠深入到孩子們的心中，這次還與國立海洋科技博物館合作舉辦攝影展，邀請臺灣第一位水下鯨豚攝影師——金磊老師到校舉辦水底攝影展。

教育處指出，草湖國中近年來努力推動海洋教育，把海洋議題融入課程與教學活動，2021年榮獲教育部海洋推手獎。又為了迎接60周年校慶，從去年12月2日即在王功漁港舉辦路跑，除了推廣體育賽事，還結合環境教育，辦理淨灘活動與海洋教育闖關活動，帶動學生認識家鄉、接近自然。