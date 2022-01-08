苗栗縣政府以促參法招商三義舊山線鐵道自行車，於2021年全年搭乘人數突破140萬人次，因而獲得財政部第19屆金擘獎肯定，負責經營鐵道自行車的民營機構祺峰公司特別推出感恩回饋專案，民眾搭乘台鐵前來購買鐵道自行車票者，可獲50元優惠票價。

苗栗縣三義舊山線鐵道自行車這次獲得財政部金擘獎，共囊括民間團隊獎─特優獎、政府團隊─優等獎、民間機構公益獎及政府機構創新獎共四項大獎，表現亮眼，也是國內政府機關與民間企業合力活化舊產業的最佳代表作。

負責經營舊山線鐵道自行車的祺峰休閒公司，為感念台鐵局提供土地、軌道、設施、場站承租予苗栗縣政府，才能推動催生出全台最美鐵道自行車。公司特別推出感恩回饋活動，自即日起至今年4月7日止，民眾於搭乘鐵道自行車的當日或前日，持有台鐵苗栗縣境內各站的實體出站車票，並以現金補位鐵道自行車成功者，可獲優惠票價50元。

祺峰公司表示，舊山線已成為台灣縱貫鐵路中最珍貴的鐵路歷史文化，勝興車站已為縣定古蹟，勝興車站場域為文化園區，另內社川鐵橋、魚藤坪鐵橋、魚藤坪斷橋皆為古蹟。其中167號誌站、開天隧道等皆為珍貴的建物工藝，公司因而推出搭乘台鐵及鐵道自行車參觀舊山線古蹟享優惠活動。

苗栗縣長徐耀昌表示，苗栗縣好山好水，此外，南庄與三義獲義大利「國際慢城」認證，這次配合五倍券推出的「苗栗旅遊節」抽獎活動，活動持續至今年2月28日。只要在縣內單筆消費達500元即可上網登錄發票參加抽獎，共有4輛百萬休旅車、140萬現金、Gogoro電動機車、iPhone 13手機、全套露營裝備及總統套房、住宿券等市值達千萬元的禮品，農曆春節期間更從初一至初六加碼連抽6天10萬元現金，消費愈多中獎機率愈高，歡迎大家把握良機來慢食漫遊慢活。