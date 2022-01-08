王氏姐弟，姐姐就讀陽明交大材料所，弟弟就讀成功電機所，家庭突遭變故獲得中華扶輪獎學金得以繼續深造。（馮惠宜攝）

財團法人中華扶輪教育基金會8日舉辦「創立46周年暨2021-2022年度中華扶輪獎學金頒獎典禮」，今年該基金會頒發給288位碩博生，高達新台幣4775萬元獎助學金，創歷年新高；其中有28位為外籍生，日籍受獎生小松俊直言，家境不好，在台灣的學費、生活費都要靠自己，這筆獎金對他而言意義重大，他也希望未來有能力可以把愛傳下去。

在台灣有超過3萬名扶輪社社友，中華扶輪教育基金會自1977年成立，弘揚扶輪、為國舉才為宗旨，每年頒發中華扶輪獎學金、台灣扶輪大使獎學金以及傑出／特殊人才獎等三項高額獎學金。

中華扶輪教育基金會董事長陳茂仁指出，該基金會創立46年，從創立之初每年獎助3位受獎學生，至今每年有將近3百位研究生受獎，獎學金金額碩士生每年13.5萬元、博士生每年18萬元，每年提供的獎學金超過4千多萬元，全賴台灣扶輪社友無私奉獻。

他也說，這個由台灣扶輪社友所發起的獎學金，46年各項獎學金已資助並嘉惠近5200名的莘莘學子，為台灣孕育出各行各業的菁英與領導人才。總計今年共有288位受獎者，獎助學金總額為新台幣4千775萬元。

其中，獲獎助金的日籍生小松俊指出，獲得獎助金對他是莫大的鼓勵，因為家境不好，目前在清華大學的社會學研究所就讀的他，在台灣的學費、生活費都是自己打理，這份獎學金對他而言意義重大，他也會持續努力，期望在將來能像扶輪前輩一樣去幫助他人。

而同時獲得獎助金的王氏姐弟，姐姐就讀陽明交大材料所，弟弟就讀成功電機所，家境本來就不好，又面臨父親驟逝變故，幸好在扶輪社友黃仲漢協助並推薦讓姐弟兩可以繼續在研究路上精進。