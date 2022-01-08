桃機疫情持續擴大，蔡英文總統、副總統賴清德今晚將赴中二選區、中正萬華助選。對此，國民黨文傳會主委凌濤抨擊，蔡英文身為總統，帶頭做「防疫壞榜樣」；出身醫界的賴清德怠忽職守拚選舉，難道是賭上政治生命保證疫情零風險？還是自證正副總統是防疫冗員，有沒有坐鎮中樞都沒差？他呼籲蔡、賴應立即取消造勢站台、回歸防疫工作。

凌濤表示，台灣正在跟Omicron爆發臨界點賽跑，我國有600萬人以上符合施打第三劑資格，全台政府機關正手忙腳亂、腳步不一，蔡英文、賴清德連日臉書發文關心選舉比關切疫情還要多，兩人明知疫情險峻，亟待政府規劃施打作業，卻還高看選舉利益勝過人民性命，相較行政院長蘇貞昌發現事態嚴重緊急取消輔選投入防疫，蔡英文、賴清德仍跑輔選，未來恐將被人民死當。

凌濤呼籲，台灣不能因為執政黨行政怠惰、草菅人命，再陷第二次的「3＋11」慘劇，而綠營直轄市長陳其邁、鄭文燦輪番上陣站台，就是不顧防疫的表現更是最壞示範，難道挺「雙林」代價，是台灣人民要承擔染疫的風險？蔡英文、賴清德應立即取消造勢站台、回歸防疫工作，民進黨是不是眼裡只有選戰利益，今晚全民都在看。