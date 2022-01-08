今年49歲的阿昌（化名），原本擔任在家接案的軟體工程師，平均月收入可達10萬元、存下100萬餘元的積蓄，未料前年生下患有罕病甲基丙二酸血症的雙胞胎，為了治療，在不到1年的時間內就把積蓄的百萬元消耗怠盡，淪為急難家庭。

阿昌回憶，雙胞胎因確診甲基丙二酸血症，姐弟倆出生後就不斷進出加護病房，一直6個月後，醫生就認為姐姐需要「肝移植」，而雙胞胎弟弟則在出生7個月半後進行肝移植手術，也因為照顧姐弟倆等原因被迫放下工作，「百萬元的積蓄像火燒一樣一下子就消失」，甚至還欠醫院錢，生活瞬間轉變。

阿昌說，今年疫情更是雪上加霜，因為原本如需要外出操作的工作，多半遭取消，收入瞬間變得極度不穩定，信用卡也積欠10萬多元負債。

所幸1919服務中心及時提供急難救助金外，也提供物資包，協助募集安全座椅、嬰兒衣物等，讓他們得已喘息。

阿昌說，雖然已經進行肝移植，但未來姐弟的後遺症是否能夠根治，也只能想辦法盡全力照顧到這2個孩子。