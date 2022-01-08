侯友宜到場與民眾互動（戴上容攝）

侯友宜參觀藝術作品（戴上容攝）

侯友宜也指著現場藝術品「牛汶水」表示，他小時候常騎牛，對牛很熟悉，犁田的水牛比較有力氣，但他剛看了藝術品，真正的牛沒有那麼大隻，水裡那隻牛骨骼太大了，他判斷這藝術品應該是做公牛（戴上容攝）

新北濕地藝術季過去2年受疫情影響停辦，今年在寬闊的板橋新月橋下濕地，以「川流堆疊」為主題開展。新北市長侯友宜8日到場觀賞藝術作品表示，濕地能處理生活污水又稱「大地之腎」，如今疫情再起，呼籲民眾戴好口罩、養好身體，來濕地藝術季看展、走走，是很不錯的選擇。

新北濕地藝術季自2017年開始舉辦，因疫情被迫停辦2年，今年以「川流堆疊」為主題，在板橋新海橋下濕地旁，邀請8個藝術家團隊在大漢溪沿岸板橋、新莊、樹林等區，以自然素材創作14組大幅藝術作品，規模較以往擴大。

侯友宜致詞，新北濕地藝術季因疫情關係停辦2年，如今疫情再起，大家要把口罩戴好、身體養好，出來空曠的地方走走是很不錯的選擇，濕地能處理生活污水又稱「大地之腎」，水利局將濕地變成天然的藝術館，新北的河川生態不錯，他之前在湳仔溝看到32種鳥類，令人印象深刻。

侯友宜也指著現場藝術品「牛汶水」表示，他小時候常騎牛，對牛很熟悉，犁田的水牛比較有力氣，但他剛看了藝術品，真正的牛沒有那麼大隻，水裡那隻牛骨骼太大了，他判斷這藝術品應該是做公牛，來這裡參觀看看過去的回憶，實在很不錯。

高灘處補充，此次展出14組藝術創作品都充滿特色，如：濕地獨有的「新北濕地水禮服」，將木條編織成六角造型於濕地水面上，利用濕地裡的水生植物布袋蓮、大萍、台灣水龍等植物點綴在水面上，從新月橋上鳥瞰彷彿穿上一件美麗的衣裳，是本次規模最大的鋪面作品。

作品「牛汶水」是透過稻草的編織，將早期農村時代人們與水牛在河堤邊的種種情感及回憶呈現出來，以及「質與植的過渡-點、線、面」展現環境中各種交界模糊地帶的，「流域心生」則是收集流域河川故事，「荷居」象徵出淤泥而不染等14組精美作品，展期即日起到2月9日止。

「新北濕地藝術季－川流堆疊」期間除欣賞作品外，8日、9日、15日、16日12時至下午6時有音樂表演、環境友善市集、DIY工作坊、作品導覽、藝術家分享及闖關摸彩等豐富活動，歡迎民眾們走入濕地，共同堆疊記憶。