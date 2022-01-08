大陸《上觀新聞》8 日報導，感染新冠病毒Omicron變異株後，生命健康受到的影響有多大？8 日舉行的復旦大學光華科技公益論壇上，國家傳染病醫學中心主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，一些自媒體說Omicron引發的是「大號流感」，這是缺乏科學依據的，他研究Omicron感染者的醫學影像後認為，這種變異株「會咬人」。一個國家和地區需要強大的免疫屏障和醫療資源，才能抵禦Omicron的威脅。

「今天上午8點半，我還輕輕撫摸過Omicron的片子。」張文宏告訴聽眾，「自媒體說這個變異株引起的是『大號流感』，這是不足為據的，我們復旦校友可不要人云亦云。」據介紹，Omicron是新冠病毒在人體免疫壓力下的自然選擇結果，「可以說，Omicron在與免疫系統鬥爭後贏了」。目前，這種首先在南非發現的變異株已肆虐全球，導致很多國家和地區的感染人數大幅上升。

張文宏認為，西方國家之所以在「硬闖」這波疫情，其底氣主要來自疫苗，其效果有待進一步評估。目前，美國的新冠疫苗接種率接近70％，三針疫苗接種率是22％，所以大多數健康的年輕人有望平安「闖」過這波疫情，但免疫力低下的人群呢？前景不容樂觀。英國近期每天新增確診人數超過20萬，但病死率沒有明顯上升。究其原因，是英國的新冠疫苗接種率達到80％，三針疫苗接種率超過50％，且尚未出現嚴重的醫療資源擠兌情況。

在亞洲，新加坡的兩針及以上新冠疫苗接種率高達90％以上，目前病死率控制在非常低的水準。以色列近期每天新增確診人數超過1萬，但病死率也非常低，其主要原因也是疫苗接種率高，三針接種率達到50％。以色列政府規定，60歲以上老年人必須接種第三針疫苗。

「我們允許關於疫苗接種的爭論，但要看到，疫苗在新冠疫情防控中的作用是不可低估的。」張文宏說，「如果我們不積極接種疫苗，築起強大的免疫屏障，就會回到1918年那次全球疫情。」在他看來，雖然疫苗屏障沒有完全防住新冠病毒的傳播，但它已讓病毒的毒性大幅下降，降低了感染者的病死率。

除了不斷提高疫苗兩針及以上的接種率，一個國家或地區還要確保醫療資源的充分供給，這樣才能對免疫力低下的感染者進行充分救治。「如果醫療資源不夠，Omicron是會『咬人』的。」張文宏說，「中國各地都要確保醫療資源的充分和平等。」

在演講結束前，他表示，「已看到漫漫長夜的曙光」。「世界何時重新開放？一是要築起強大的免疫屏障，二是把病死率控制得很低。」

光華科技公益論壇舉行前，舉辦了首屆光華論壇暨復旦大學校友會光華生命健康分會成立儀式。中國科學院院士、復旦大學校長金力和中國科學院院士、中國科學院上海藥物研究所研究員陳凱先為分會揭牌，陳凱先受聘為光華生命健康分會理事長。