新竹縣消防局8日舉辦消防防災技能園遊會，透過繩索橫渡，讓民眾體驗，學習逃生知識及技巧。（莊旻靜攝）

新竹縣消防局8日舉辦消防防災技能園遊會，現場展示大型雲梯車，讓車迷為之興奮。（莊旻靜攝）

新竹縣政府消防局8日在縣府前道路，以封路形式，展示消防設備及各項防災體驗，透過摸彩抽獎及闖關活動，將各項防災技巧及知識，融入關卡中，並讓大小朋友體驗，透過濃煙、地震車、繩索救援等，也更進一步了解消防員的工作。

新竹縣長楊文科8日前往現場，楊文科表示，藉由寓教於樂的方式，讓民眾以闖關活動，提升防火及防災的知識、自救的能力，縣府過去增加消防人力、更新配備，未來也會持續強化各項硬體及軟體設施，保證縣民的安全。

消防局第1大隊的大隊長陳俊忠表示，8日的園遊會關卡中，包含CPR教學、濃煙體驗、繩索橫渡、射水、地震車等，透過闖關遊戲，讓不少大小朋友同場，透過地震的強度及找掩護，還有濃煙壓低身體逃生，學習自救技巧。另外也有消防衣、帽穿戴，讓孩子們變裝，體驗成為消防員的感覺。

現場也展示雲梯車、救災車等各式消防設備，讓不少喜愛消防設備的大小朋友都十分開心，闖關後還能領取宣導品，提高民眾參與度。活動也結合摸彩，以及9大扶輪社共同響應，規畫各式宣導及歌舞表演，增加活動的豐富性。

不少參與民眾反應，讓孩子親身體驗各項關卡，不僅了解防災知識、自救技巧，也更了解消防員工作內容，看到真實消防車的展示，「孩子都很興奮！」