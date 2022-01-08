高市少年隊警方進入校園宣導無毒校園，呼籲學生支持反毒，勿接近毒品。 （高市少年隊提供／石秀華高雄傳真）

高市少年隊警方防制少年涉及毒品案成效亮眼，圖為警方破獲販毒集團案，逮獲犯毒嫌犯。（高市少年隊提供／石秀華高雄傳真）

台南市1名吳姓男子和2名同夥從事應召集團，吸收逃家少女從事性交易，高市少年隊警方獲報，逮捕吳男等3人，並向上溯源破獲以李姓男子為首的6名幫派分子，提供少女租屋居住及毒品吸食，高市警方在防制少年毒品成效亮眼，近5年未成年少年吸毒已減少至52人次，減幅達66.5％。

高雄市警局少年隊指出，1年多前警方接獲訊息，有未成年少女逃家後，疑似遭人誘惑從事色情行業，警方獲報後追查，發現在台南市41歲的吳姓男子和同夥經營應召站，專門吸收逃家少女從事性交易牟利，警方調查屬實，執行搜索逮獲吳嫌等3人。

警方後來向上溯源，破獲以李姓男子為首的6名幫派分子，提供逃家少女租屋處居住，為掌控少女，提供毒品給少女吸食，全案訊後依違反兒少性剝削條例、人口販運防制法、毒品危害防制條例等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

根據高市警局少年隊統計資料顯示，高雄市少年涉毒品案件已逐年下降，最5年少年涉毒品案件由155人次減少至52人次，減幅達66.5％；其中具學生身分的少年毒品犯由67人次減少至10人次，減幅高達85.1％，顯示高市警局在防制少年毒品工作上交出亮眼成績單。

少年隊隊長王春生表示，少年涉及毒品犯罪雖各項數據改善，惟防制少年毒品工作不可一日懈怠，將持續加強查緝少年毒品並向上溯源，切斷供毒管道，警方將持續針對妨害少年身心健康誘因場所，加強巡邏、臨檢等勤務，結合第三方警政相關主管機關依法裁處，並規劃運用「無毒校園專責警力」，防制毒品入侵校園。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！