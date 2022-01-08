高度傳播的Omicron變種病毒日趨嚴重，隨著美國境內成人與兒童確診人數飆升，美國境內住院數持續飆升，所有醫護正疲於處理人力短缺問題，該如何採取預防感染措施至關重要。

流行病學專家米納(Michael Mina)談論居家快篩指引。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，加利福尼亞大學舊金山分校醫學系主任瓦赫特(Robert Wachter)表示:「下個月情況會更慘。」

美國疾病管制與預防中心（CDC）週三（5）發布消息，預報指出接下來四週新冠肺炎新增死亡個案可能逾8.4萬人。這意味著平均單日新增死亡人數約3,526人，遠高於目前的1,251人。

近日，美國CDC引來不少負面聲浪，因其針對確診陽性的病患所規範的檢測與隔離規則令人匪夷所思。

去年（2021）底，美國CDC規定檢測呈陽性的患者隔離時間從10天縮短至5天，前提是沒有症狀。本週，又更新了規定，如果人們能夠做採檢，最好的方法就是在5天隔離結束時使用快篩。

週三(5)發表的一項研究發現，透過抗原快篩檢測(Rapid Antigen Test)已感染Omicron變種病毒的人，可能需要花上幾天的時間，然後再進行PCR檢測呈陽性，這可能使人們對快篩試劑的可靠性降低，

研究人員更進一步發現，在PCR結果呈現陽性的當天和後一天，快篩試劑均呈現陰性，儘管研究中30人就有28人體內存在病毒傳播給他人。平均而言，從第一次PCR呈陽性到第一次快篩呈陽性的時間為3天。

專家指出，「與先前變異株相比，若要防止Omicron的無症狀傳播，抗原快篩檢測可能不適合拿來做為篩檢工具。因為接觸感染時間更短，病毒傳播的風險更低。」

流行病學專家米納(Michael Mina)表示：「當你感覺自己有任何症狀，請先假設為陽性。」接著說:「等個兩天的時間再進行篩檢，因為Omicron需要一天的時間才會由陰轉陽。」

若個人自行快篩檢測，美國食品藥品監督管理局(FDA)表示，選擇喉嚨快篩取樣會比戳鼻子的做法來的更精確。