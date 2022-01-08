蕃婆林休閒農場由農場主人鄭重修與返鄉從農的兒子鄭俊彥、鄭志偉兩兄弟一同經營，以栽種茭白筍、甘藷、蘿蔔及各式蔬果為主（農業局提供／戴上容新北傳真）

每年的12月至隔年3月正是白蘿蔔的產期，三芝區「蕃婆林休閒農場」鄭家所生產的蘿蔔皆取得產銷履歷認證，並且提供民眾預約拔蘿蔔體驗活動，在寒冷冬季來碗自己親手採的蘿蔔熱湯，不但可以體會到從農田直接採收的樂趣，也能夠溫暖一家人的心。

蕃婆林休閒農場由農場主人鄭重修與返鄉從農的兒子鄭俊彥、鄭志偉兩兄弟一同經營，以栽種茭白筍、甘藷、蘿蔔及各式蔬果為主，一家人在89年開始農場經營之路，後在農業局輔導協助下，轉型為休閒農場。

返鄉青農鄭俊彥、鄭志偉更帶入年輕人的熱血及創新規劃，不僅認真付出勞力務農，還時常涉略時下農業新知，參加農業局或農會辦理的各種講習訓練，更有策略地分工合作，將農場經營導向規模化，也依照農場內作物收穫季節辦理各式農業體驗活動，帶領遊客們體驗夏季採收甘藷、秋季體驗採收茭白筍、冬季則體驗拔蘿蔔，一年四季都有不同的體驗活動可以參與。

鄭志偉表示，推廣食農教育多年，規劃設計農事體驗活動，每年各個農產的採收季節，都有許多爸爸媽媽帶著小朋友一同來感受田間樂趣，目的是希望民眾能夠在體驗的過程中了解農作物如何從產地到餐桌，將食農教育理念向下扎根，讓更多小朋友能更了解農業。

鄭志偉也表示，農場除了有採收活動，也會帶著民眾朋友利用現採的農產品來製作簡單的料理，比如現在的白蘿蔔產季會帶著民眾體驗醃蘿蔔，夏天地瓜產季則有地瓜圓DIY等，而農場內的產品皆有產銷履歷，民眾朋友不僅能玩得開心，也能吃得安心。

新北市農業局長李玟表示，新北市擁有多元的生態資源，輔導成立各式特色休閒農場，休閒農場不僅發展在地農村特色、傳承當地農業文化，同時也是提升農業附加價值的經營模式，休閒農場串連農業生產、農產品加工以及農業體驗等加值服務，提升新北市的農業發展，也提供繁忙的都市居民親近農業、接近自然的好所在。