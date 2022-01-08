浩恩文化基金會劉純芳（左起）、當代藝術家張逸軍、藝術家鄭月妹、豐邑機構總經理邱崇喆（右一）出席「洄」鄭月妹藝術展。（豐藝館提供／盧金足台中傳真）

「洄」鄭月妹科技、水墨展，將藝術科技化，以科技數位互動裝置與新水墨畫作結合，突破觀賞者鑑賞水墨畫的視野。（盧金足攝）

鄭月妹曾受邀為台中國際花卉博覽會發現館開展，她創作的公共藝術作品「尚水」，成為台中捷運綠線公共藝術地標。（盧金足攝）

豐邑機構旗下的豐藝館與浩恩文化藝術基金會聯合主辦，「洄」－鄭月妹科技、水墨展，將藝術科技化，以科技數位互動裝置與新水墨畫作的結合，突破觀賞者鑑賞水墨畫的視野，全新的展覽型態，帶給豐邑家族住戶、喜愛藝文的朋友們，耳目一新、虛擬互動，有趣的藝術體驗。

豐邑機構總經理邱崇喆表示，這10年來豐藝館舉辦的藝術活動達37場，也是台中市的文化亮點，每半年都有1名藝術家親自來為自己的藝術作品現身說法，這1、2年來疫情阻礙生活的一些互動，豐邑提供這個藝文空間，讓喜好藝術的朋友來欣賞。

新春伊始，年初推出這場令人驚艷的藝術展，邱崇喆提及之前台中市府舉行世界花博會時，即見證藝術家鄭月妹的作品，今天這場活動從鄭月妹早期的水墨到數位科技融合，重新看到藝術與數位科技結合的驚艷之處。

邱崇喆說，自己剛剛站在作品中央，心有所感，在「洄」的作品，水墨意境搖曳時，「不知是風在動或是心在動」，藝術盛會給每個人不同體會，很深的意境也重新詮釋生命的意義。

今日開展茶會，由擅長整合數位科技與藝術的藝術家鄭月妹、當代表演藝術家張逸軍舞蹈演出、美籍印裔樂手Manav Mehta手碟演奏，聯合跨界合作。

由張逸軍以奉茶儀式揭開茶會的序幕，隨著鄭月妹藝術分享情境演繹，以流暢沉穩、柔中帶勁，呈現力與美的張力，精妙的詮釋墨染淋漓、氣韻生動如詩藝境，引領觀展民眾沉浸在藝術、舞蹈、樂音情境中，共譜心靈共鳴，串起與自然的連結。

「回歸初心，回歸最初的純粹」，豐藝館強調，追尋生命最人本自我的視界，為展覽的概念，傳達面臨全球疫情大環境下，人們開始學習開啟自我省思的新生活，體會回歸初心的喜悅。

現任逢甲大學建築專業學院專任教授的鄭月妹，曾受邀為台中國際花卉博覽會發現館創作，此外，其創作公共藝術作品「尚水」位在舊社站，已成為台中捷運綠線公共藝術地標，2021年還獲頒第八屆教育部全國藝術教育貢獻獎。

鄭月妹的科技．水墨光影互動展，展出平面彩墨藝術品外，設置結合色彩學與光療法的數位互動水墨裝置藝術，透過水光投影與AR互動，將平面的水墨風景，創造出虛實相生的詩意空間，讓觀展民眾駐足觀看光瀑、聆聽蟲鳴鳥叫，如置身水中央、水天一色的奇麗景象中。

藝術體驗並透過iPad的鏡頭拍照，跟著AR情境做互動，成為水墨畫中的主角，拍出唯美、趣味的獨特照片，上傳與好友們分享。