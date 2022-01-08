新北市政府消防局第二大隊於8日於新莊宏匯廣場辦理消防宣導園遊會（消防局提供／戴上容新北傳真）

新北市政府消防局第二大隊於8日於新莊宏匯廣場辦理消防宣導園遊會（消防局提供／戴上容新北傳真）

新北市政府消防局第二大隊於8日於新莊宏匯廣場辦理消防宣導園遊會，參加宣導活動即贈消防月曆，消防猛男帶著小朋友一同玩互動遊戲，送出2022新北消防猛男月曆，快樂得氣氛，為寒冷帶來一股暖流。

新莊宏匯廣場辦理消防宣導園遊會活動以親子互動為主題，除了一般消防及防災宣導攤位外，另有遙控雲梯車城市救援遊戲，讓小朋友操作可射水的遙控雲梯車，進行火場救援任務；還有小小消防員闖關體驗活動，讓小孩們身穿兒童消防衣，翻滾、操作破壞器材、救出待救假人，體驗進行救援的工作訓練!除月曆外，活動再抽雲梯車模型，活動留念珍藏。

福營國中數資班也參與本次活動並設計兩站消防科學互動站，第一個是藉由小蘇打粉和檸檬酸的反應產生二氧化碳，讓民眾了解到二氧化碳具有不可燃不助燃的特性，達到滅火的效果，也藉此讓民眾認識乾粉滅火器及酸鹼滅火器的原理，第二個是家庭滅火app體驗，藉由app體驗認識家中常見的火災現象(電器火災、油鍋火災等)，讓民眾從體驗中認識滅火應用。

新北市政府消防局第二大隊大隊長陳志德表示，本次親子互動採用競賽方式並融入許多挑戰，讓參加的小朋友激發孩子的想像力和執行力，達到寓教於樂，使孩子在遊戲過程中，達到防災教育向下扎根。