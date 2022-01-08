義守大學原住民觀光餐旅、傳播設計及護理專班招生中。（義守大學提供／蔡旻妤台東傳真）

義守大學原住民觀光餐旅、傳播設計及護理專班招生中，義守大學原住民族學院長趙仁方表示，為減輕學生負擔，報名費及住宿費全免，更提供優渥獎學金，報名期限至1月24日下午3點，呼籲民眾踴躍報名。

義守大學以活動式教學的理念，師徒制的教育方式，教育原住民學子，為減輕學生經濟負擔，學校提供報名費全免、保證4年住宿費全免。趙仁方提及，除了教育部的助學金以外，更提供學生多項獎學金，曾有學生1學期申請到最多9萬元獎學金，讓學生專心學習，不必為學費煩惱。

義守大學原住民族學院表示，報名期限為1月24日下午3點止，而口試時間在 2月12日，共有南區高雄義守大學、東區台東東海國中、北區台北市中國科技大學等3個考區可以選擇，詳情可參閱招生簡章網址（https：／／www2.isu.edu.tw／upload／703／7／111aborigine1-1.pdf）及111學年度 原住民專班招生考試報名網址（https：／／enroll.isu.edu.tw／DN／index.aspx ）。