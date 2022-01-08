奧地利總理府今天表示，總理內哈默（Karl Nehammer）確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），目前正在自我隔離，未出現任何症狀。

奧地利總理府發表聲明表示，內哈默顯然於5日晚間染疫，因為當天他與維安特勤團隊的一名成員接觸，這名隨扈於6日確診。總理府引述內哈默的話表示：「不須擔心。我很好，一切平安。」

內哈默先前已3次接種疫苗。奧地利總理府表示，內哈默目前在家透過視訊及電話會議處理公務，未來幾天將不會出席任何公務活動。他的妻子及小孩採檢都呈陰性。