台中第二選區立委補選，顏寬恒將於今晚6點在沙鹿保安宮三山國王廟旁舉辦晚會，現場有皇娣樂團、原舞曲文化藝術團、消波塊樂團精彩演出。
國民黨主席朱立倫連日來也為國民黨候選人顏寬恒電話催票，懇託在地領袖「每一票都重要、選戰到了最後關鍵、一步一腳印一起打拚」。
顏寬恒強調，「人可以被毀滅，但不能被打敗」，宣布參選那天他已經說過，這是一場血肉模糊、萬箭穿心的選戰。但心中有理想，就不怕被摧毀；身邊有鄉親，就不會被打敗。1月9日
懇請大家給他繼續做事的機會。
台中第二選區立委補選，顏寬恒將於今晚6點在沙鹿保安宮三山國王廟旁舉辦晚會，現場有皇娣樂團、原舞曲文化藝術團、消波塊樂團精彩演出。
國民黨主席朱立倫連日來也為國民黨候選人顏寬恒電話催票，懇託在地領袖「每一票都重要、選戰到了最後關鍵、一步一腳印一起打拚」。
顏寬恒強調，「人可以被毀滅，但不能被打敗」，宣布參選那天他已經說過，這是一場血肉模糊、萬箭穿心的選戰。但心中有理想，就不怕被摧毀；身邊有鄉親，就不會被打敗。1月9日
懇請大家給他繼續做事的機會。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。