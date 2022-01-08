中二補選最後決戰！ 顏寬恒選前之夜

台中第二選區立委補選，顏寬恒將於今晚6點在沙鹿保安宮三山國王廟旁舉辦晚會，現場有皇娣樂團、原舞曲文化藝術團、消波塊樂團精彩演出。

國民黨主席朱立倫連日來也為國民黨候選人顏寬恒電話催票，懇託在地領袖「每一票都重要、選戰到了最後關鍵、一步一腳印一起打拚」。

顏寬恒強調，「人可以被毀滅，但不能被打敗」，宣布參選那天他已經說過，這是一場血肉模糊、萬箭穿心的選戰。但心中有理想，就不怕被摧毀；身邊有鄉親，就不會被打敗。1月9日

懇請大家給他繼續做事的機會。