南韓一年一度樂壇盛事金唱片獎（Golden Disc Awards）今(8日)舉行，由李昇基、李多熙和成始璄主持，李多熙穿上金色長裙，上半身僅有一塊黑布遮住雙峰，側身大片春光全洩，性感指數破表。

今年是第3年主持金唱片獎的李多熙，穿著超火辣禮服出席，瞬間吸引鎂光燈焦點，黑色薄布遮住正面，深V開到肚讓東西半球見客，一側身渾圓胸型、美背全露，性感十足又不失霸氣，艷壓全場。

李多熙金色禮服辣翻。(圖／翻攝自韓網)

身高176公分的李多熙，因擁有媲美名模等級的高挑身材、出色外貌，加上率真個性，讓她受到不少粉絲喜愛，有「九頭身美女」、「長腿姐姐」稱號，近來和洪真慶、曹圭賢、韓海等人主持《單身即地獄》，在節目中真情流露，讓她人氣持續攀升。而今年金唱片主持，分為李多熙、成始璄一組，而本來擔任李昇基搭檔的朴素丹，因罹患甲狀腺乳突癌，緊急動了手術，目前正在休養中，因此李昇基自己撐全場，他也祈願朴素丹趕快恢復健康。

第36 屆金唱片獎，因為疫情的關係，由過往舉辦2日改為1日，出席歌手陣容華麗，包含防彈少年團(BTS)、IU、Heize、SEVENTEEN、aespa等，頒獎嘉賓也是找來鄭雨盛、朱智勳、安孝燮、李到晛、韓彩英等演員，以及剛退伍的禹棹煥都會出席。