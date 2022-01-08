一名網友在臉書透露，近日叫外送時，竟在燙青菜裡吃到土，害她滿嘴都是「土」，讓她超級傻眼。文章曝光後，不少網友一致推論不是店家的疏失，而是外送員在運送途中打翻食物想粉飾太平，卻不小心連土一起裝回去。

網友的燙青菜裡都是土，讓她超級傻眼。（翻攝自臉書社團《爆廢公社》）

這名網友在臉書社團《爆廢公社》發文，稱日前透過外送平台點了一間愛店的食物，而她吃了一口燙青菜後，卻發現味道與口感不對勁，趕緊吐出來才驚覺燙青菜裡摻雜了咖啡色的「土」，而她「滿嘴都是土」。

原PO表示，她立即向店家反映，雖然店家表明「菜都有洗乾淨」，但事實就是她吃到土，而她直覺認為這是店家的問題，傻眼表示，「裡面員工未免太誇張了，以後不敢叫外送了。」

文章曝光後，旋即引起輿論譁然，不少網友點破關鍵，認為縱使店家在備料時沒把青菜清洗乾淨，但「燙青菜」在滾水裡川燙時，上面附著的泥土多少會被沖掉，不可能會如原PO圖片上，每片青菜都附著泥巴。

還有網友大膽推論，問題可能是出在外送員身上，「這應該是打翻撿起來的！煮過不太可以這樣……」、「會不會是外送雨天不小心打翻 5秒內撿起來」、「很明確是外送員用倒的，再裝回去，沒有店家會這樣砸自己的招牌」、「會不會是外送人員打翻，再撿起來的啊」。原PO也在留言區回應，已經將照片提供給外送平台，交由對方釐清事發原因。