喬柯維奇(Novak Djokovic)近期遇到大麻煩，他原本透過澳網官方及澳洲網協取得醫療豁免，但抵達澳洲後未能提出有效證明，被澳洲移民局取消簽證、拒絕入境，目前遭拘留。不過事情有了大翻轉，雖然是否能入境要等到10號聽證會結果，但他的個人律師透露喬柯維奇曾在去年12月16日二度確診。

Novak Djokovic’s lawyers say recent Covid infection gave him vaccine exemptionhttps://t.co/wlG02O13Oo — ITV News (@itvnews) January 8, 2022

根據知名媒體《BBC》報導，喬柯維奇律師提供給聯邦法庭的文件中提到，喬柯維奇去年12月16日在PCR檢測呈現陽性反應，目前已康復，不過因此拿到澳洲網協的醫療豁免權，文件中指出喬柯維奇已離確診超過14天，在過去72小時也無出現發燒和任何呼吸道症狀。

此前喬柯維奇被判定因提供資料不齊全，被拒絕入境，目前人待在澳洲的移民飯店中，等待下周一的聽證會結果，而喬柯維奇經過幾天後也終於打破沉默說話，在個人IG發了限時動態說：「感謝世界各地的你們不斷支持，我可以感覺到而且也很感激。」

不過在能否參加澳網結果出爐前，法國體育部長(Roxane Maracineanu)證實，即使喬柯維奇沒有接種疫苗，他也可以入境法國參加法網。依據法國情況，大部分國家公民都可在未施打疫苗情況入境，只是會受到更嚴格防疫管制，而法國體育部長說，只要一切照規定來，喬柯維奇將可以參加法網。