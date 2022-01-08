駐韓美軍確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）案例快速增加，7天增加近700例，因此今天提高健康防護狀況（HPCON）等級，禁止外出前往餐廳、夜店、電影院等行程。

根據駐韓美軍司令部官網，自上月28日至1月3日為止，駐韓美軍共新增682例確診，累計達3027例確診。

韓聯社報導，駐韓美軍今天決定提升健康防護狀況等級至B+。健康防護狀況一般分為A、B、C、D等4階段。

調升等級後不可外出前往餐廳、酒店、夜店、健身房、電影院、三溫度等場所，只有發生緊急狀況、就醫，或有宗教需求等人員才能外出。

不過，駐韓美軍並未公布確診者所在基地，引發鄰近地區居民憂心。

韓國總統文在寅昨天也就近期駐韓美軍疫情，要求當局擬定特別對策，強化駐韓美軍基地鄰近地區防疫措施。

中央日報報導，駐韓美軍發言人表示，駐韓美軍因政策原因無法提及相關計畫或訓練進行狀況，但強調無論面臨什麼狀況，都會維持可信賴的防禦態勢。