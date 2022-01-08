國內疫情升溫，蔡英文總統今天下午視察「中央流行疫情指揮中心」強調，目前中央和地方密切合作，全力防堵疫情，「請大家不用驚慌」。她呼籲國人做好防疫措施、盡快接種疫苗，並要求相關單位要嚴格執行春節檢疫專案，全力守住疫情防線。

蔡英文首先聽取疾病管制署長周志浩說明疫情現況及因應作為；隨後以視訊連線方式，分別聽取醫福會執行長王必勝前進指揮所報告，以及桃園市長鄭文燦報告桃園市政府疫情應變情形。

蔡英文表示，隨著春節返國潮來臨，境外移入風險也會提高，她請相關部會和地方政府密切合作，務必嚴格執行春節檢疫專案，加強防疫旅宿環境和居家檢疫的嚴格抽查。為了有效防堵病毒在社區傳播，中央和地方政府都要提高警覺，加強落實各縣市疫情警戒措施，絕對不能鬆懈。

除了加強宣導民眾盡快完整接種疫苗，她也要求相關部會對於權管的場所場域，必須持續督導落實人員健康管理，積極鼓勵人員接種疫苗，一起來提升疫苗覆蓋率。疫情肆虐全球已經兩年，挑戰是一波接著一波。「非常感謝大家在第一線的辛苦付出，我們一起努力繼續守住疫情防線」。

這一周出現Omicron本土案例，中央和地方都採取許多措施，來因應疫情的變化。她說，目前中央和地方密切合作，全力防堵疫情，有最新情形會立刻向國人報告，「請大家不用驚慌」。今天，她也特別提醒要嚴格執行春節檢疫專案，全力守住疫情防線。

蔡英文再次呼籲大家趕快接種疫苗。她說，我們要沉著面對疫情，也要提升免疫防護力。現在，滿18歲的民眾，只要完整接種兩劑疫苗滿12週，都可以接種第三劑。請大家做好防疫措施，也盡快接種疫苗，一起來提升台灣的群體免疫力，共度疫情挑戰。

蔡英文強調，疫情的挑戰是一波接著一波，就如陳時中部長曾說的，不論是機場清潔人員或防疫計程車司機，都是在第一線承擔染疫風險，替大家服務，社會少了他們就無法運作，當他們染疫，不該被稱為破口，我們應該要關心、鼓勵他們。她再次感謝第一線防疫人員的付出，也請大家一起為他們加油，繼續團結防疫守台灣。