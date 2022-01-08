高雄39歲孫姓男子找來5名友人在高雄鼓山區籌組詐騙集團，以網路微信通訊交友軟體專對中國女子施展愛情騙術，高市警鼓山分局獲報後，於4日聯合保安大隊特勤中隊以攀降方式攻堅詐騙機房，成功逮獲6名詐團成員及工作手機、工作筆記、人民幣、美金等贓物，警詢後依詐欺罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

鼓山分局表示，孫男找來5名同夥，在鼓山區慶豐街某大樓籌組詐騙集團並設立機房，詐團成員先是盜用他人帥氣或身材精實的照片，在網路微信通訊交友軟體隨機找尋「等愛的女人」，並用「其實全世界最幸福的童話，就是與你一起度過柴米油鹽的歲月」、「情書我只寫三行，剩下的浪漫我一生負責」等愛情金句，以哄騙的方式，擄獲大陸女子芳心。

待掉入愛情陷阱的女子上勾後，集團成員再進一步以「未來」為由，要求對方共同投資，進而騙取受害女子的金錢，但詐騙集團的不法行為早已被警方盯上。

鼓山分局、保安大隊特勤中隊、刑事警察局等相關單位聯合成立專案小組，循線查出詐騙機房的地點後，由特勤中隊成員以天降神兵的攀降方式，一舉逮獲孫男等6人及工作手機51支、工作筆記、現金人民幣14000元、美金966元、電腦、筆電、愛情金句等贓物，警詢後全數解送高雄地檢署偵辦。