副總統賴清德（左起）力挺民進黨台中二選區立委補選候選人林靜儀。（林靜儀競選總部提供／林欣儀台中傳真）

賴清德喊話顏家「金盆洗手」 顏寬恒：父子選舉都經過檢驗認同

台中第二選區立委補選最後衝刺，副總統賴清德7日晚間為民進黨候選人林靜儀站台時，批國民黨對手顏寬恒家族應該「收腳洗手」(台語，意為金盆洗手)，顏寬恒則回應，父親從政過程的每次選舉都是經過鄉親檢驗與認同。賴清德的這番言論也在網路上引發熱議，不少網友都十分傻眼。

賴清德為林靜儀站台時表示，他要懇求中二選區的選民站出來維護公理正義、拒絕顏家，也要奉勸顏家，家財萬貫、土地快要一萬坪，足夠了，應該是「收腳洗手」的時候了；台灣社會民主化程度已與過去不同，立法委員對國家、地方都很重要。

針對賴清德7日晚間痛批顏家，顏寬恒說，父親與他在從政過程中，每一次的選舉都經過鄉親檢驗，也都是經過鄉親認同才會當選，而在選舉過程中對鄉親的承諾，選後也都一一實現且完成對方服務、達到選民的託付，所以，人民才是主人。

此事也在PTT上引發網友熱議，不少網友紛紛表示，「公然恐嚇了」、「只有你們可以參政膩？」、「先恭喜顏寬恒當選」、「這人真是很會說話」、「選前仇人、抄家，選後握手寒暄，真的有問題這五年怎不抓他，現在還有機會，不要選後又裝沒事」、「賴也人設崩壞了？」、「賴變了，完全臣服於黨的聲音」、「美國人阿公好棒棒」。