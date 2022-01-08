文創商店同時也展出「紙蕨」，由剪紙藝術家Wuba Yang 用紙材細膩重現臺灣特有的蕨類植物。(吳建輝攝)

「人造風景—城市就是裝置藝術」展，即日起至8月28日止。(吳建輝攝)

有別於一般對於風景的描寫，展覽的內容是每位創作者對人造風景所展現出來的觀點、感受，不管是背後的精神、文化，甚至歷史。(吳建輝攝)

毓繡美術館2022年開春第一檔由國立台灣藝術大學美術學院長陳貺怡，邀集包括廖震平、林彥瑋、高冠羣及蔡孟閶等出生在1980、90年代社會變動最劇烈的藝術家，如何捕捉城市裡的各種「人造風景」，在攝影與繪畫之間的媒材轉換，來用不同視角來俯瞰這個充滿詭譎、異想的城市。

策展人陳貺怡表示，作為一個現代人，城市中有很多所謂人工環境，人造風景，不管是高架橋、疏洪道、鐵道、或是公園的設施、公共藝術等，都是屬於人「造」的，有別於一般對於風景的描寫，展覽的內容是每位創作者對人造風景所展現出來的觀點、感受，不管是背後的精神、文化，甚至歷史，因此人「造」風景的造字，能解讀成藝術家的創造，也能由參觀者自行解讀後，進行再「造」。

陳貺怡也說，後工業時代的環境，基礎建設規劃全世界大致上都雷同，很多時候甚至無法辨別所在地，全世界的風景越來越像，特別顯現在四位年輕輩藝術家身上，這些孩子幾乎都在螢幕前成長，視覺經驗、文化可能影響他們對這個世界的看法，因此透過他們的鏡頭，來看這個世界，相信是非常有趣的。

陳貺怡說，2022年的今天，人類一天製造的影像就遠超過19世紀的影像數，隨手翻看手機一定會有幾張印象深刻的風景照，人造物逐漸成為當代風景裡的必要元素，歡迎大家一起到毓繡美術館，即日起展至8月28日；文創商店同時也展出「紙蕨」，由剪紙藝術家Wuba Yang 用紙材細膩重現臺灣特有的蕨類植物。

毓繡美術館隱身在南投九九峰山腳，是世界第一間以「當代寫實藝術」為定位的私人美術館，由企業家侯英蓂先生、葉毓繡女士賢伉儷出資興建。希望透過展覽、典藏、研究、教學、駐村等方式，提升台灣藝術創作水準及美感教育，更期望能將台灣年輕藝術家推向國際。