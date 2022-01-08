歲末天寒，弘道老人福利基金會連續13年，在歲末發起「寒冬助老 刻不容緩」獨居弱勢長輩關懷計畫，74歲的阿月阿嬤一眼失明，今日弘道志工帶著阿嬤到賣場添購新年用品，阿月阿嬤感到很感謝，對著志工們直呼感恩，弘道老人福利基金會表示，感謝輝瑞大藥廠第九年來支持弘道新北服務處「寒冬助老」辦年貨的服務。

弘道老人福利基金會新北服務處8日陪伴30位獨居弱勢長輩走出家門，採辦年貨。82歲的阿林阿嬤，因身體狀況導致平時說話會喘，加上行動時膝蓋會劇烈疼痛，家中有長期漏水、寒冬沒有溫暖熱水可用，因此弘道協助居家修繕改善了嚴重漏水並更換熱水器，提升阿嬤居家安全。

弘道社工透過寒冬助老採買年貨的服務，促進阿嬤外出活動的機會，阿林阿嬤表示，很期待難得的出遠門時光，即使只有10分鐘車程，還有弘道志工陪伴才能抵達。因牙口不好，挑選了滿滿好入口、方便食用的食材，很感謝弘道的幫忙，讓她能安心生活、安心過年。

另一位74歲的阿月阿嬤一眼失明，僅依靠單眼縫製傳統的花布手工包，並仰賴兜售的微薄收入來糊口。弘道志工平日送防疫物資，到阿嬤家免除餓肚子的擔心，今年在弘道社工積極地邀請下，阿嬤終於願意一同外出，除添購新年用品、見見大家外，弘道社工也希望阿嬤將注意力放到活動中，帶給阿嬤一個歡樂熱鬧而不用憂愁生計的上午。

弘道老人福利基金會表示，輝瑞大藥廠自2013年以來，連續第九年支持「寒冬助老」服務計畫，透過弘道「寒冬助老」服務，陪伴身體功能退化、出門不易的弱勢長輩添購新年用品。每年於歲末年終之際，陪購物的活動都成為長輩與輝瑞同仁之間的約定，更也為彼此增添暖心回憶。藉此活動，輝瑞更希望能拋磚引玉，讓大眾持續關注弱勢獨居長者的議題，為長輩們注入更多愛與關懷。

弘道老人福利基金會新北服務處長陳奐宇表示，感謝輝瑞大藥廠長期支持弘道新北服務處「寒冬助老」辦年貨的服務，「寒冬助老 刻不容緩」關懷服務計畫，捐款600元，可提供獨居弱勢長輩一份熱呼呼的年菜或是讓長輩與其他長輩一起享用圍爐餐；捐款1200元，可以幫助長輩獲得居家環境清潔、用火用電安全檢視、汰換物品以及年節佈置。捐3000元則讓長輩獲的應景的的年節服務外，更能獲得一整年暖心服務，包括，電話問安、關懷訪視、送餐服務、陪同就醫、物資提供…等。