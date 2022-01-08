警方檢測發現是K他命毒品。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

胃藥罐內裝有一包K他命，警方將追緝送毒男子到案。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

一名32歲巫姓男子自寮國返台，入住北市中正區防疫旅館，7日晚間巫男佯稱肚子不舒服，請友人送來一罐知名品牌胃藥，被飯店人員及駐守的保大員警察覺有異，打開赫然發現裡面竟是K他命，巫男雖否認知情，但警方仍待他解除隔離後展開偵辦，並追查開著保時捷前來送毒的男子身分。

保大第二中隊員警賴永晟，昨晚在防疫旅館執行安全維護工作時，接獲飯店人員通知，指巫男聲稱肚子不舒服，緊急請友人送來胃藥罐，並在22時30分以通訊軟體與櫃台服務生連絡，請其代轉。

不久，即有一名開著保時捷的男子送來一罐胃藥，服務員發現內有異狀，立即交給賴員查看，賴員赫然發現疑似毒品結晶物，馬上回報副中隊長攜帶毒品檢測試劑至飯店，檢測結果呈K他命陽性反應，淨重達27.8公克。

警方依據巫男與服務員對話記錄完成指證筆錄後，擬通知巫男製作調查筆錄，但巫男因東窗事發，矢口否認並拒絕接受調查。

警方目前已調閱監視器畫面及車號，鎖定送毒男子移請中正第一分局後續擴大偵辦。

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