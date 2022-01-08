桃園機場本土確診案例不斷增加，因應中央宣布縮短第三劑疫苗接種間隔，雙北紛紛宣布開放合約醫療院所預約疫苗，尤其新北部分區域鄰近桃園市，不少民眾更加恐慌。新北市立土城醫院門診就出現掛號爆量的狀況，1月份疫苗診次數量較桃機疫情爆發前暴增2倍。

土城醫院指出，12月桃機疫情爆發前，每個門診預約人數不到預約量能的一半，每診僅有50人，但桃機疫情爆發後，掛號突然暴增，近期統計，本院1月份的疫苗診次均已額滿，達到每診100人次，後續醫院將配合衛生局疫苗配給量採滾動式調整，目前仍依醫院網頁公告日期為準。

此外，新北市議員戴瑋珊也接獲民眾陳情表示，今日致電給醫院預約疫苗、電話都是忙線狀況，甚至有醫院說未收到市府公文，不能預約施打，有些醫院也反映，沒有施打第3劑的量能。

對此，新北市衛生局表示，中央宣布放寬第三劑後，不少醫療院所現有疫苗數量不足，中央10日起將陸續撥配疫苗至地方。