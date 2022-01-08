美味又精緻的餐點，一不小心就會讓身材走樣，對此，營養師李其昀表示，電子體重器上除了體重外，許多數值大家幾乎一知半解，較常聽到的包括BMI、體脂肪，內臟脂肪、骨骼肌率、體年齡、基礎代謝率等，其中「內臟脂肪」是最常被忽略的一項指標，尤其慢性病患者更是馬虎不得，因此特別提供4招改善高內臟脂肪的飲食方針。

李其昀在臉書粉專PO文指出，人體的脂肪分為兩種，分別是皮下脂肪與內臟脂肪，內臟脂肪顧名思義就是包覆或囤積在腸、胃、胰臟、肝臟等器官的脂肪，大部份會集中在腹腔內臟附近，與許多慢性疾病息息相關。

而營養師多半會根據「肚腩外觀」，目測患者是否內臟脂肪過高，大部分小腹比較凸出的，多是內臟脂肪含量比較高的，但也有一部分「隱性肥胖」的人不會有明顯的外觀特徵，這就是有潛在風險的「泡芙人」。

李其昀提到，一般成人正常內臟脂肪指數大約落在1～9，10～14就是肥胖，15以上就屬於高危險；營養師通常會嚴格要求這一類患者嚴格管控自己的飲食與作息，不然幾乎百分之百會有健康的危害。最後李其昀提醒，除了飲食外，持續且適度的有氧運動更是不可少。

如果家中體重計無法測出內臟脂肪的數值，可利用2個最簡單粗略的檢測方法，只要符合以下條件，就可算是高內臟脂肪的高危險群。

▍拿出皮尺，成年男性腰圍＞90CM、女性腰圍＞80CM

▍腰圍÷臀圍，成年男性腰臀比例＞0.9、女性＞0.8

李其昀也分享4種有效改善高內臟脂肪的飲食指標：

1、降低精緻澱粉的攝取

少吃白飯、麵條，並多吃原型澱粉類，例如：糙米、馬鈴薯、地瓜等。

2、少吃精緻糖（甜食與含糖飲料）

精緻糖容易快速形成脂肪，囤積在體內。

3、油脂攝取不宜過高

盡量選擇好的油脂類，不要超標攝取。

4、足夠的蔬菜

多吃深色蔬菜，不要只吃葉菜，根莖葉也要吃，補充膳食纖維。