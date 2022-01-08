春節即將來臨，傳統零售市場往年買氣旺，但新北市公有零售市場仍有112攤待租，其中以三重光明市場、瑞芳第一公有市場、汐止中正市場空攤數量占前3多；由於有市場部分攤位地理位置差，近年又受疫情影響，防疫限制嚴格，攤販擔憂入不敷出，因此決議不續約。市場處表示，已針對舊市場狀況不斷檢討，透過攤位區塊整併、架設網購平台等方式嘗試活化，降低空攤率。

新北市轄內有38處公有市場，每處市場每月攤位使用費約落在1000至3000元，但根據1月公有市場攤數統計，目前有16處市場仍有空攤狀況，而空攤較多的市場多為40年以上建物，市場老舊、地區消費力不足，造成數十家攤位長期無法出租。

其中汐止中正市場空攤數就有15攤，占總攤數的20％，由於該市場建築屋齡已有50年，位置又落在較小巷道內，難吸引新進攤商進駐；總攤數192攤的瑞芳第一市場，雖然空攤數17處，僅占整體10％，但同樣面臨市場地理位置差招租困難的窘境；攤位數86攤的三重光明市場則因市場經營型態是大量交貨給自助餐、餐廳，主要客群並非家庭型消費者，因此單一小型攤位較難招租，也有17攤空攤。

除了建物老舊、地理位置不佳外，部分攤商、市場自治會幹部也認為這次疫情影響巨大。泰山公有市場總幹事李明昌表示，上次疫情重創市場攤販，公有市場管轄機關是市府，防疫規定相對嚴謹，先前市場限縮出入口、每周消毒時，就引起不少攤販反彈客源流失，眼見疫情可能復發，不少攤商也會擔心，便決議不再續約經營。

市場處表示，新北公有市場總攤數有3349攤，近年空攤數平均都在3~4％間，去年起疫情空攤數量沒有明顯增減，但市府仍不斷透過評估市場實際營業狀態、周邊消費支撐力等各面向，進行市場改造作業，像是中和區民享市場周邊消費支撐有降低，造成空攤狀況，市府也在去年進行市場協調溝通，重新規畫攤位配置，將空攤位集中後活化招租。

另外，針對汐止中正市場等老舊建物也陸續進行地坪、水溝等改善作業，盼透過環境改善吸引攤商及民眾進入，並針對幾次市場進行改建改造規畫，此外市府先前也已輔導三峽市場、林口市場、汐止秀豐市場、泰山市場建置電商平台，後續也有協助轄內8處市場向經濟部提出該計畫，盼幫助市場活化經營。