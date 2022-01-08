【LIVE直播】清林散昶！ 張亞中同台趙少康喊罷免林昶佐｜2022.01.08

台北市第5選區（中正、萬華）林昶佐罷免案將於9日投票，罷免團體也在做最後衝刺，並於8日晚間7點在西門紅樓廣場前舉辦選前之夜，呼籲選民9日出門投票。同時，張亞中和趙少康等藍營大咖也會到場助陣宣講。

同時，針對明天要投票的罷免案，林昶佐陣營將會舉辦「終結惡戰 團結之夜」；而林昶佐罷免案的推手之一、台北市議員鍾小平則是8日上午在青年公園舉辦罷免林昶佐造勢大會。

張亞中表示，今天在西門町，做最後努力，為的是明天罷免林昶佐。罷免對民主政治非常重要，大家都希望台灣的民主越來越好，國父孫中山先生給了我們最好的寶貝，除了選舉權，對於不好的政治人物，可以行使罷免權。

張亞中指出，罷免就是對我們選出來的政治人物，覺得他做的讓大家不滿意，就請他下台，選舉四年一次，罷免讓握們告訴這些是立委，我們不能再忍受了，罷免權是人民的基本權利，不是報復。林昶佐罷免案，不是報復性罷免，是我們受不了了才罷免他；林昶佐身為中正萬華選出的委員，疫情間他在幹什麼？繼續唱歌，置人民死活於不顧。