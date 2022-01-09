中國郵政5日發行虎年郵票，其中一枚取名「國運昌隆」，宣稱郵票中的老虎「氣宇宣昂」，卻被業界、網友吐槽「滿臉愁容」、「這是病貓」；還有人譏稱「真實反映了老虎的焦慮」。

中國郵政5日發行壬寅年特種郵票1套2枚，均以國畫呈現。宣稱第一圖名為「國運昌隆」描繪了一隻氣宇軒昂的上山虎形象，矗立遠眺、志存高遠，傳達出「國家蒸蒸日上、滿懷雄心壯志」的含義。

第二枚郵票名為「虎蘊吉祥」，「描繪了面容溫婉的虎媽媽帶著兩隻小虎的溫馨場景，寓意兒孫興旺、家庭美滿」。

據陸媒紅星新聞報導，虎年郵票推出後，不少網友吐槽稱郵票上的老虎「滿臉愁容」，眉頭緊鎖，看起來病懨懨的，一點兒也沒有上山虎的威武。

有網友直指「公的沒有雄威，母的沒有慈愛，小的缺可愛」；還有網友批「這是病貓」。在微博相關新聞討論串，有網友譏稱「真實反映了老虎的焦慮」、「老虎生活壓力大，負擔太重」，獲得數以千計網友按讚。

陸媒每日經濟新聞今天對此進行即時網路民調，網友也是一面倒認為郵票中的老虎「確實有點憂愁」。

紅星新聞採訪了多位業內畫家。有畫家分析，畫中的老虎確實有些膽怯，沒有把山林之王的野性體現出來。也有畫家稱，作者馮大中有著20多年畫虎經驗，刻意減弱了畫面的色彩差別，所畫的老虎威中不失仁厚、勇中含著溫柔，而且老虎也有高興、哀傷、思念的時候。

馮大中在接受媒體採訪時則稱，第一枚郵票最初設計的虎高仰著頭，但在郵票上便會虎頭過小，後來就調低了抬頭的角度。第二枚郵票的兩隻幼虎一開始距離比較近，在郵票上會顯得結構失衡，兩邊留白較多，也相應地拉遠了距離。

他表示，這次創作把老虎做了「擬人化處理」；「動物也有喜怒哀樂，因此畫虎要破解這個密碼，突破它的動物屬性去畫，把它做擬人化處理，力求傳達出一種精神情感。」

公開資料顯示，馮大中是中國國家一級畫家，享受國務院特殊津貼專家，遼寧省老藝術家協會會長。他從少年開始便喜歡畫虎，當時由於出版物少，他經常乘坐公車到動物園觀察，期間還有幾次虎口脫險的經歷。（編輯：楊昇儒/繆宗翰）1110108