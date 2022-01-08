春節返鄉高峰 侯友宜帶隊稽查防疫旅館 。(新北市政府提供)

中央防疫旅館體檢要到3月，地方認為緩不濟急，新北市長侯友宜今帶隊前往板橋防疫旅館稽查，他表示，目前新北市有38間防疫旅館、3456個房間，目前入住率是57％，根據掌握大概到元月16號、17號是最高峰，幾乎滿住，防疫旅館防守線是境外進到境內最重要的關卡，市府會全力做好聯合稽查，尤其特別重視紅、黃、綠燈感控動線規劃，及清消一定要合乎規定跟標準，也會調閱監視器檢視。

侯友宜今下午率同副秘書長朱惕之、觀旅局長蔣志薇、衛生局長陳潤秋和板橋區張范姜坤火前往防疫旅館實地稽查，現場查核消毒紀錄、自主快篩紀錄以及監視器畫面等相關資料，侯逐一檢視各項紀錄表單時，發現業者消毒紀錄日期填寫有誤，除了提醒改正，也隨機調閱監視器送餐畫面，抽查送餐人員是否有完整防護裝備，要求務必要做到滴水不漏。

侯友宜說，稽查同仁到了現場會嚴格落實所有稽查表，也檢視還原原有的錄影監視系統，到底有沒有按照這個規定來做，所以每一間的防疫旅館都不可以輕忽，畢竟這是對新北市防疫的整個阻絕境外是非常重要的。

侯友宜說，為讓第一線工作夥伴能夠保護自己，每周也會要求第一線人員篩檢，同時要求只要滿3個月，趕快去施打第3劑的疫苗，新北市不斷地複查稽核，跟防疫旅館並肩作戰。