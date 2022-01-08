國際獅子會300-G1區8日在新竹縣竹北市的新崙公園，舉辦「獅子愛心號捐血車、醫療巡迴車捐贈暨五大志業」公益活動，現場捐出捐血車、醫療巡迴車。（莊旻靜攝）

國際獅子會300-G1區8日在新竹縣竹北市的新崙公園，舉辦「獅子愛心號捐血車、醫療巡迴車捐贈暨五大志業」公益活動，主辦單位捐贈捐血車給捐血中心，以及1台醫療巡迴車給尖石鄉公所，用於推廣捐血及偏鄉醫療，新竹縣議會議長張鎮榮捐款100萬購車金，號召鄉親一起做公益。

國際獅子會300-G1區總監葉其昌表示，藉由這次公益活動來宣導獅子會5大志業，也希望透過活動提升民眾自我健康意識，同時以園遊會等活動來增進親子互動，並呼應年度主題「以德其昌、以愛服務」，以「贈人玫瑰，手留餘香」的精神，藉由獅友即時傳遞的愛心，關心弱勢者。

獅子會5大志業「救濟飢餓、糖尿病、視力、兒童癌症、環保」，8日的活動中，安排愛心園遊會、樂團表演、捐血活動，還有視力、糖尿病、乳房篩檢及子宮抹片檢查。台灣血液基金會執行長魏昇堂感謝獅子會捐車，由於近日台灣缺血，也期望民眾能拋磚引玉，共同響應捐血活動。

此次活動捐贈2輛車，1台為「獅子愛心號」捐血車，與國際獅子會LCIF合作捐贈給捐血中心，發揮「挽袖捐血一袋、救人一命」的獅子人道主義精神。另一輛則為醫療巡迴車，與台灣獅子會基金會合作捐贈給尖石鄉公所，未來將深入山區，照顧弱勢、獨居、貧困長者和兒童。

活動由國際獅子會300-G1區GAT、GST服務團隊、糖尿病防治委員會、視力維護教育及行動委員會、兒童癌症委員會、推動寒冬送暖委員會、拯救飢餓委員會、環境保護委員會、愛心傘推廣委員會籌辦，新竹縣副縣長陳見賢、立委林思銘、東元綜合醫院院長黃忠山等人均出席。