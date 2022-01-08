桃園市長鄭文燦、與總統蔡英文、中央流行疫情指揮中心、桃園機場前進指揮所團隊於8日下午召開視訊會議，鄭文燦表示，桃機員工主要居住地在桃園，機場風險與社區風險互相連動，因應群聚感染事件，市府祭出4大策略，包括精準疫調匡列採檢、擴大社區採檢、提高疫苗覆蓋率、社區防疫等級提升，盼迅速築起疫情防火牆。

鄭文燦說，截至8日止，桃機群聚感染事件累計14人確診，其中有11例居住在桃園，多數案例都是透過疫調匡列與擴大採檢找到，藉此減少社區潛在感染黑數及傳播鏈。4日至7日間，桃園社區採檢站累計採檢4684人，職場相關接觸者採檢2795人，並持續擴大採檢範圍中，另外，市府也將針對有金嗓歌友會足跡者發送3000多封細胞簡訊提醒採檢。

確診者足跡清消部分，鄭文燦指出，市府環保局與國軍三三化兵群合作，累計約100處足跡及人潮熱點已完成清消，並進行第2、3輪清消。社區提升防疫措施，提醒市民在室內外活動，除飲食外，應全程戴口罩，包含運動及照相等皆須戴口罩，各場所也應落實量測體溫、實聯制、酒精消毒等防疫措施。

鄭文燦也提及，市府除配合指揮中心執行防疫旅館總體檢，工作人員應每天進行1次PCR檢查，市府也成立衛生組駐點輔導。有關提升疫苗覆蓋率部分，桃園目前第1劑及第2劑疫苗覆蓋率略高於全國，另因應指揮中心宣布滿18歲以上且施打第2劑疫苗間隔滿12周以上者可施打第3劑疫苗，初估桃園約有68萬人符合資格，因疫情民眾施打意願提高，桃園也將自10日起設置隨到隨打站紓解第3劑施打潮。