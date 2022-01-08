Graphic video released by the New York AG’s Office shows the moment 29-year-old Jason Jones burst into flames after police in Catskill, New York used a Taser in October 2021. pic.twitter.com/jsSgcQo5g3 — Law & Crime (@lawcrimenews) January 7, 2022

《紐約郵報》（New York Post）報導，美國紐約州總檢察長（Attorney General）7日公布監視器畫面，可見一名男子在遭警方以電擊槍射擊後，直接燒成「人肉火球」，且現場多名警察急忙逃離現場，未即時對他伸出援手，這名男子最後在住院約1個半月後去世。

《紐約郵報》表示，此事2021年10月30日發生於紐約州北部的卡茨基爾（Catskills）警局，29歲男子瓊斯（Jason Jones）當時在警局內與3名警察交談，似乎感到十分不愉快，突然將上衣和鞋襪全部脫掉，並拿起一大瓶乾洗手往身上狂噴；一名警察為制止瓊斯，掏出非致命性的電擊槍向他射擊，卻直接讓瓊斯燒成一團火球。

根據官方公開的影片，3名警察被火勢嚇到，有2人急忙離開房間，唯一留下來的警察也隔著牆站在原地，沒有對瓊斯伸出援手；直到瓊斯在地上多次打滾、用手將身上火勢撲滅後，才有1名警察回房間提供協助。《紐約郵報》指出，大約15分鐘後醫護人員終於出現，並用擔架推床將瓊斯送醫治療。

在加護病房接受多日治療後，瓊斯不幸於2021年12月15日去世。瓊斯的律師告訴「哥倫比亞廣播公司」（CBS），他的確切死因尚未公布，不過紐約《阿爾巴尼時代聯合報》（Albany Times-Union）透露，瓊斯是因為肺部嚴重燒傷，最終不治身亡。

一名不願具名的警方執法教官告訴《紐約郵報》，警方已被告知「絕對不要對接觸易燃液體者使用電擊槍」，並稱在瓊斯著火後，現場警察應立即給予協助。