直播》林靜儀選前之夜 正副總統取消大進場

台中第二選區立委補選明天投票，民進黨陣營今晚將於烏日區舉辦大型造勢晚會，原本府院三巨頭都將到場為候選人林靜儀站台，但行政院長蘇貞昌昨取消此行，而考量疫情升溫，為減少接觸機率，以及考量可能維安不便，原定的正副總統大進場也確定取消。

林靜儀選前造勢晚會今晚在烏日區日出停車場舉辦，預計6點半開始，蔡英文總統、副總統賴清德分別於8點、9點到場，原本規畫兩人從會場外以大進場的方式徒步進入，但考量疫情持續升溫，為了減少接觸感染的機會，主辦單位稍早宣布確定取消大進場，兩人將直接上台。