近來以菁寮老街為拍攝場地的電視劇《俗女養成記》播出後，當地觀光熱潮不斷，假日前往天主堂參觀的遊客達近百人。（後壁區公所提供／張毓翎台南傳真）

近來假日前往天主堂參觀的遊客達近百人，有鑑於此首次天主堂招募導覽志工，8日正式開訓。（張毓翎攝）

通往台南後壁菁寮老街的南82線幹道上，座落於田野間的菁寮聖十字架天主堂，其「金字塔」造型，常吸引路過遊客目光，近來以菁寮老街為拍攝場地的電視劇《俗女養成記》播出後，當地觀光熱潮不斷，假日前往天主堂參觀的遊客達近百人，有鑑於此首次招募導覽志工，8日正式開訓，期待將這座美麗的天主堂介紹給更多民眾認識。

菁寮聖十字架天主堂於1960年興建完成，是由獲「普利茲克建築獎」的德國建築師波姆（Gottfried Bohm）所設計，極具異國風的金字塔外觀，與四周綠油油的稻田和街屋，形成獨特的地景，讓許多人留下深刻的印象。

菁寮聖十字架天主堂神父呂天恩表示，這座天主堂是經神父湯森委託建築師波姆所設計，波姆1986年獲得普利茲克建築獎後，他設計的各建築也變得更有名，吸引不少建築與藝術愛好者們來訪；2004年菁寮因為紀錄片《無米樂》及崑濱伯的冠軍米而聲名大噪後，愈來愈多遊客進來參觀。

呂天恩說，管理這座天主堂的神父和教友，都希望提供最好的服務給遊客，但無奈人力有限，像他本身住後壁安溪寮，平時有很多工作要做，不可能一整天都在天主堂為遊客導覽解說，且因熟悉這座天主堂歷史的教友也不多，所以去年興起招募導覽志工的想法。

他估算，過去3個月，周末每天來參訪的遊客數都有近百人，若有事先預約告知，他會盡量空出時間幫遊客導覽。呂天恩說，「這座天主堂真的是一個寶貝、是第一次來這裡傳教的神父和建築師留給後人的珍貴資產」，期許未來透過導覽團隊，讓來自各地的民眾都能深入了解這座充滿特色的天主堂。