總獎金1000萬元的2022日立慈善盃女子高爾夫菁英賽8日進行第二輪賽事，旅日台灣高球女將蔡佩穎成功挺過風勢考驗，抓下4隻小鳥且沒有任何失誤，揮出68（-4）桿，兩輪總桿數135（-9）桿持續暫居領先。

連續14屆參賽的蔡佩穎是日立盃全勤生，但過去參賽雖有3、4打完前兩輪後排名在前面，但總是與金盃擦身。昨天蔡佩穎首輪揮出67桿，今天再繳出68桿，連2天以紅字作收，兩輪打完領先排名第2的錢珮芸3桿，有機會衝擊生涯首座日立盃冠軍。

今天東方球場氣溫比首日高一些，也沒有任何雨勢，但風卻比昨天還大，且風向不定，讓球員判斷上造成不少困擾。蔡佩穎就說：「今天風很大，第2桿很難打，只要開球沒在球道上就會很難，今天推桿算不錯，應該說是救球，一切一推。」

蔡佩穎今天沒吞下任何柏忌，讓她對自己的表現感到滿意，其中讓她印象最深的是第17洞，「原本以為要吞柏忌了，還好嘉嘉（程思嘉）打給我看，那個保帕很重要，也是最滿意的一洞。」

明天蔡佩穎將帶著3桿領先優勢衝擊生涯首座日立盃冠軍，她笑著說：「我想就快要革命成功了！雖然領先3桿，但難說啊！明天還沒打完都不知道會發生什麼事。」

尋求衛冕的錢珮芸今天前9洞抓下3隻小鳥，但轉場後沒能繼續發揮，都是保帕作收，最後連兩天以69（-3）桿繳卡，兩輪總桿數138（-6）桿暫列第2。錢珮芸也十分期待明天與蔡佩穎同組競技，她笑著說：「太好了！我本來今天就想要跟她同組了。明天要奪冠鐵桿一定要超好，每一桿都要壓著蔡佩穎打，還要趁機跟她聊天。」