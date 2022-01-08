過年假期即將到來，想必不少人都已開始規劃起假期出遊計畫，然而假期出遊最惱人的無非就是在搭車時出現暈車症狀，一旦身體不適，愉快的假期出遊瞬間泡湯，以下傳授大家4招「不暈車」小撇步，讓你的出遊回憶不再只是滿滿的暈車時刻！

＃防暈撇步1：吃暈車藥

暈車藥絕對要吃！(示意圖/Shutterstock)

不要再覺得吃暈車藥沒效啦！暈車藥內含降低內耳前庭的敏感度的成分，可有效降低搭車時產生的噁心嘔吐感，建議在出發半小時前服用，若是選擇上車才吃，藥效便無法有效發揮喔！忘記帶暈車藥也買包梅子隨身攜帶，酸酸甜甜的食物，可以抑制胃酸帶來的不適，減緩身體帶來的不適。

＃防暈撇步2：眼睛觀看遠方

眼睛觀看遠方可分散注意力 (圖/Pixabay)

你有這樣的經驗嗎？坐在車上時滑手機或是看3C產品時，身體越來越不舒服，開始出現頭暈、想吐的反應，這是因為手機的亮光會刺激眼底視網膜的反應，影響平衡系統，易引起頭暈，建議可以多和車內的人聊聊天、聽音樂、或者看看窗外遠方的風景，這樣分散注意力，或是也可以戴上太陽眼鏡，更能減少外界刺激，也就比較不會暈車了。

＃防暈撇步3：盡可能坐前排

座位距離駕駛座越近，越能減少搖晃 (圖/達志影像)

選擇坐在靠近駕駛附近的位置，搖晃程度比較小，且可以先預測轉彎的方向，比較不會暈車；同時在規畫行程時，建議多選擇平地路線，否則路途顛簸，會更容易發生頭暈、嘔吐等暈車症狀，盡可能避免開山路，若如果無法避免山路行程，車內的窗戶可以開啟，保持一定的空氣流通，比較不容易暈車。

＃防暈撇步4：出發前睡眠充足

出發前睡好睡滿，隔天精神充足較不易暈車 (圖/達志影像)

最最最重要的一步就是出發前睡眠一定要足夠！且勿太過興奮，否則很容易睡不著，造成隔天出遊精神過差，加遽暈車症狀的產生，若真的睡眠不足，上車就趕緊睡覺，將體力培養回來吧！

這4個防暈撇步趕緊筆記吧！除了上述撇步外，坐車時也切勿吃太飽或是吃太過油膩的食物；記得隨身攜帶清涼的薄荷油產品，可以在身體不適時，起到提神醒腦的作用喔！