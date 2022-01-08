日本沖繩縣政府表示，今天新增1759例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，連3天創單日新高紀錄；東京都今天新增1224例，時隔約3個半月單日新增再逾千例。

日本放送協會（NHK）報導，沖繩縣7日才剛以新增1414例創歷史新高，今天又進一步創疫情爆發以來單日新增紀錄。

東京都今天新增1224例，是上週六79例的約15倍，呈現感染快速擴大的情況。

東京都上次單日新增逾千例，是2021年9月15日；重症患者數較7日增加1人，總數4人。

神奈川縣今天新增354例確診病例，繼2021年9月19日以來單日新增再逾300例。

廣島縣今天新增547例確診病例，超過7日429例，再創單日新高紀錄，也是疫情爆發以來單日新增首度逾500例。

讀賣新聞報導，大阪府今天新增891例確診病例，繼2021年9月16日以來單日新增再逾800例。

美軍岩國基地相關人士今天新增71例確診病例，基地方面並未說明這71人的國籍、性別等細節，但根據美國海軍指導方針，染疫人員在確認痊癒前都必須接受隔離。

琉球新報報導，駐沖繩美軍基地今天新增302例，超過7日的235例，再創單日新高紀錄，至今累計病例數4583例。根據琉球新報試算，駐沖繩美軍到7日為止的最近一週疫情，相當於每10萬人口染疫數高達1905.3人，疫情狀況可說全球最糟。