張明文頒發推廣品德教育楷模獎給連續3年推薦學生參選學校，受獎者為厚德國小校長潘志忠。（新北市教育局提供）

靈鷲山慈善基金會自2003年舉辦普仁獎，新北市學校長期以來推薦優秀學生參加甄選並屢屢獲獎，本屆新北市共227位學生獲獎，今（8）日舉辦頒獎典禮，新北市教育局長張明文受邀出席，共同頒發「推動品德教育楷模」感謝狀給連續3年推薦學生參選的新北市16所學校，感謝學校積極用心推動品德教育。

靈鷲山慈善基金會董事長恆傳法師表示，普仁獎是心道法師的願力，也是一種傳承的意義，目的讓普仁小太陽相信自己是太陽，不因環境困頓滅失光芒，並期待每個孩子具備「口好、身好、意好」三好，以及「正面、積極、樂觀、愛心、願力」五德，不僅能閃耀自己，也照亮別人。

透過甄選活動，發現許多逆境中力爭上游，平實而深刻的生命故事。就讀板橋國中9年級張聲廷從小就學跆拳道，在2020第12屆全國跆拳道品勢錦標賽榮獲全國冠軍，於2021兩岸公開國際賽獲個人金牌和雙人銀牌，個性獨立上進不畏逆境，始終保持正向陽光勇敢生活。

蘆洲國中8年級陳禹心去年8月從大陸回台就讀國中，剛開始不會國字注音和繁體字，雖家境因素無法參加任何補習，但她卻不因轉換環境而影響各項學習表現，7年級6次段考皆是全校之首，中英文演講和作文、繪畫都獲得特優，且身兼班長、模範生、國文小老師、學校司儀和藝文導覽員數職，是全校的風雲人物。

張明文表示，新北市不遺餘力推動品德教育，更積極與各界團體合作，為學子品德注入源泉活水。感謝靈鷲山佛教教團為促進社會崇尚品德風氣，期待新北校園師生能在生活中落實品德實踐，營造優質的學習環境與校園有品文化。