雖然農曆新年還沒到，但市場對於2022「虎」年給予相當大的期待，而台股1月行情一開始，真的有如「猛虎出柙」般，續創歷史新高，但從本周三開始，加權指數攻上18619點刷新天價後，連三天收黑下跌，高低點拉回485點，讓散戶開始擔心元月行情消逝，以及本土疫情再起，很多人將此畫上等號，但真的是如此嗎？

筆者的答案是否定的，真正讓台股拉回的主因不是本土疫情，而是美國最新公布失業率數據降至3.9%，是2020年2月以來的新低，所以當失業率跌破4%，已經回到疫情爆發之前水準，市場認為將牽動今年聯準會（Fed）升息快慢的態度，所以熱錢先退場觀望再說，從台幣3天貶值超過0.6%就可知道，這才是台股拉回主因！

因為從2020年3月爆發疫情以來，聯準會快速降息到零利率，以及迅速推出「無限QE」手段，幫助全球股市大漲，台股大盤2020年上漲2735點（或22.8%），2021年續漲3486點（或23.6%），所以現在台股創高後拉回，害怕的並不是Omicron疫情，因為致死率低如一般流感，現在市場資金害怕的是QE退場再加速、Fed升息再加快、Fed縮表賣債再提前。

所以，雖說本周五美國12月非農就業人口數公布19.9萬人，低於40萬人的預期，照理會激勵美股上揚，因為就業新增不如預期，但是12月美國失業率卻下降到不到4%，只有3.9%，回到2020年2月疫情爆發前的水準，所以也讓本周五美股四大指數均收黑，尤其科技指數下跌較重，費半指數下跌2.8%、那斯達克指數下跌0.9%，以及美國公債10年殖利率一度衝破1.8%，也是2020年1月的高點！所以當美國失業率3.9%、美公債10年殖利率1.8%，都通通回到2020年初的水準，會讓Fed確信要加快收回資金，也成為台股、美股短期拉回的大魔王！

但筆者要強調一件事，「升息循環（Rate Hike Cycle）」不完全是股市利空，按照以往統計研究，因為近兩次升息循環；2004年6月到2007年8月、2015年12月到2018年12月，美國標普500指數表現分別為大漲31.5%和20.4%；台股大盤表現狂漲50.2%和16.9%，都是跟著經濟和升息上漲的，所以短期震盪不必緊張，歷史數據會說話。

只要聯準會與市場溝通夠清楚，資金熱錢會適得其所，該投資的還是會繼續投資，讀者現在只要清楚市場漲跌的理由，才不會跟著恐慌，台股操作上重個股、輕指數，還是可以在震盪中累積獲利！

（本文作者為摩爾投顧分析師張貽程）

※免責聲明：本文為作者觀點，不代表本網站立場，也非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。