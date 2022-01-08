彰化家扶8日帶著小朋友，前往彰化縣13家鞋全家福門市親自買自己喜歡的鞋款，換上新鞋，都笑顏逐開。（ 彰化家扶中心提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化家扶員林區扶幼委員會前主委羅金珠連續7年，在農曆年前發起「童心鞋力」認捐新鞋活動，累計認捐投資的愛心新鞋已達到5600雙、捐款支出達672萬元，8日彰化家扶帶著小朋友，前往彰化縣13家鞋全家福門市親自買自己喜歡的鞋款，換上新鞋，都笑顏逐開。

發起人家扶前主委羅金珠從2016年起，每年以800雙新鞋為募集目標，為弱勢孩子圓夢過程中，號召親朋好友、民間企業與社團、彰化家扶各後援團體及鞋全家福一起舉手投「足」用力宣傳推廣。彰化家扶並多年與三商行公司進行公益合作，公司每年再加碼每位家扶兒200元。

小廷媽媽獨自扶養3個孩子，靠著家庭代工維持生計，哥哥姐姐穿不下的鞋子，再傳給老么小廷繼續穿，今天小廷實現自己選鞋的願望，直呼「好開心喔！選了最喜歡的黑色」。

穿上一雙嶄新的鞋子，讓小朋友新年邁向全新的開始，地方企業及社團都紛紛響應，廣成產業公司、三商行公司、永銡實業公司、璟德建設公司、金湖獅子會、埤腳五通宮、員林蘭馨國際交流協會、三威通風企業有限公司及彰化家扶各後援團體，每年都贊助家扶兒買新鞋，才能順利讓800雙新鞋達標。

家扶中心主任王震光感謝家扶前主委羅金珠，多年來為家扶兒四處奔波出錢又出力，更引入企業、社團及社會大眾的響應及支持，「童心鞋力認捐新鞋活動」已邁入第7年，每年可提供800名家扶兒在新春及新學期時換新鞋，穿新鞋走新路，造福3200名家扶兒每四年就可輪替有新鞋穿，腳踏實地的迎接新的一年，克服逆境，邁向希望的未來。