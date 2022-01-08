有iPhone用戶指出，自己在更新至Chrome瀏覽器最新版本後，出現當機情形。（圖／翻攝Reddit）

Google此前針對旗下的Chrome發布97版本更新，但有IOS系統的iPhone用戶回報災情，指在更新後Chrome瀏覽器有當機的情形發生，且刪除、重新安裝後也未能改善，Google目前尚未出面說明，但外媒推測iPhone用戶Chrome瀏覽器當機原因，可能與97版本更新有關。

Google日前發布Chrome瀏覽器97版本最新更新，主要為修復約37項漏洞做安全性更新，其中亦包含一個「重大缺失」問題，但Google未詳述說明漏洞內容，僅呼籲用戶盡快更新。

然而有多名iPhone用戶在Reddit論壇上回報，稱自己更新Chrome瀏覽器至最新版本後，應用程式當機無法作業，且重啟或刪除重新安裝等解決方案都無濟於事，該情況似乎出現在更新至Chrome最新更新的IOS 15.3版機款；據外媒測試，在IOS 15.2版、同樣將Chrome瀏覽器更新至最新版本的機款，並未出現此問題。

對此Google尚未說明此問題，但外媒從上述測試推測出，此情況可能和97版本更新有關，呼籲用戶暫時先不要更新。