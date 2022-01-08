韓國40歲女星成宥利在2017年嫁給高球選手安勝賢後，2021年7月終於傳出懷孕好消息，而且還是雙胞胎，但日常穿搭照四肢卻還是很纖細，絲毫不像大腹便便的孕婦，被讚仍充滿少女感；今（8）日成宥利經紀公司證實，她在昨（7）日順利誕下雙胞胎女兒。

成宥利昔日以元祖偶像女團Fin.K.L成員出道，之後成員們各自單飛發展也都有好表現，她除了轉型為演員，還主持廣播節目，更在2017年嫁給韓國高球選手安勝賢，升格幸福人妻；結婚多年，去年7月成宥利在IG公開手寫信，透露終於等到愛的結晶，「而且不是一個還是兩個」，懷上雙胞胎的喜事馬上獲得藝人好友們和粉絲的祝福。

今日成宥利經紀公司Initial Entertainment宣布好消息，昨日成宥利在首爾某間醫院順利誕下雙胞胎女兒，她和2個女兒均安，家人也都陪著她；沒多久成宥利也透過公司發聲，「感謝很多人在我順產後給予祝福，之後我也會當個好媽媽用心扶養2個女兒，會做好媽媽和演員的責任，會以更好的面貌和大家見面」。

其實成宥利懷胎10月身材一直令外界震驚，因為除了微微隆起的肚子，在孕期她分享的穿搭照，精緻的臉蛋和纖細的四肢，完全不像是孕婦，就有不少網友驚呼，「姊姊真的懷孕了嗎？」、「身材不科學的漂亮媽咪」、「少女的身材耶」。