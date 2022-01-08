過年前許多人會特地至沙龍整理髮型，換個造型好過年，想要在染燙後維持好髮質，選擇適合自己的洗髮品非常重要。巴黎卡詩、Aesop、Melvita蜜葳特、童顏有機推出好用的洗髮品，無論是染後秀髮，或是脆弱易斷髮，都能找到適合的好物。

▍1.巴黎卡詩恆彩重生髮浴

巴黎卡詩恆彩重生髮浴針對一般至粗硬髮設計，染後潤澤髮浴，蘊含獨家有機酸養髮科技，清潔同時滋養、強韌、抗毛躁，添加積雪草萃取能精準修復染後髮質，使染後髮色更持久。

巴黎卡詩全新「恆彩重生系列｣主打能滋潤保濕、抗毛躁並強韌染後秀髮。（圖／品牌提供）

推薦搭配恆彩重生髮膜使用，細緻乳霜質地髮膜，針對染後髮質深層修護，獨家有機酸養髮科技由內而外層層修護，胺基酸活性因子可修護染後髮芯，恢復髮纖強韌彈性。

巴黎卡詩恆彩重生髮浴推薦搭配恆彩重生髮膜使用。（圖／品牌提供）

▍2.Aesop洗髮露

Aesop洗髮露具有賦予髮絲活力的洗髮配方，添加了芳香保濕的乳香和舒緩敏感的泛醇，香氣更加令人愉悅且具有超凡的清潔力，使頭髮能夠隨時保持清爽又柔軟的絕佳狀態。尤其針對染後受損而失去潤澤的髮絲，Aesop洗髮露更配製了表面活性劑來照顧您經過化學處理的頭髮，是您培養健康髮絲的第一步。

Aesop洗髮露、潤髮乳。（圖／品牌提供）

推薦搭配Aesop潤髮乳使用，新的潤髮乳配方添加維持頭髮光澤水潤的氨基酸成分，具備滋養頭皮、強化髮絲、輕盈保溼等功效，更以佛手柑、雪松和乳香調配而成的清新果香與溫暖木質調，打造令人眷戀的迷人香氣。

▍3.Melvita蜜葳特洗髮皂

Melvita蜜葳特推出兩款洗髮皂，「溫和洗髮皂」添加椰子油，具有優異的保濕力，改善乾燥缺水、黯淡無光的髮質，有效強韌髮絲並預防斷裂，添加了杏仁、白茶、香草香氣、散發著柔軟香甜的溫暖氣息，洗淨後頭髮呈現滿格保水度的柔軟光澤感。

Melvita蜜葳特洗髮皂。（圖／品牌提供）

「淨化洗髮皂」添加來自法國的綠礦泥粉，能夠深入毛囊間清潔油脂與髒汙，有效平衡頭皮環境級強化髮絲健康，揉合著柑橘、橙花、小倉蘭的明亮草本清香，清潔後為頭髮帶來輕盈淨爽感受，髮根呈現絲絲分明的空氣蓬鬆感。

一顆55g洗髮皂相當於為250ml洗髮精2倍的用量，入手洗髮皂將為地球節省2罐瓶器浪費。（圖／品牌提供）

▍4.童顏有機全新「竹塑瓶」洗髮精

童顏有機成功研發以台灣竹粉代替全塑料製成的瓶身，推出市面上第一支竹生質基材瓶器「竹塑瓶」，洗髮精部分推出兩款，「雪松修護潤澤洗髮精」專為細軟髮、染燙髮質設計，選用有機雪松、絲柏、依蘭精油，呵護頭皮與髮絲並享有木質調香氣。「檸檬茶樹平衡控油洗髮精」專為中性、油性髮質設計，使用有機檸檬茶樹精油淨化頭皮；迷迭香精油幫助強健頭皮與髮根。

童顏有機雪松修護潤澤洗髮精。（圖／品牌提供）